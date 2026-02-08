ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Подмосковные правозащитники посетят с проверкой условий содержания ИВС в Истре, где покончила с собой бывшая жена экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алия Галицкая, сообщил РИА Новости председатель ОНК Подмосковья Александр Тарарев.
Ранее пресс-бюро ФСИН, комментируя сообщения о том, что Галицкая якобы покончила с собой в следственном изоляторе, сообщило, что в СИЗО Москвы и Подмосковья ее нет, а суицидов в следственных изоляторах региона не происходило. Позже член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре.
"Правозащитники проведут внеплановую общественную проверку в ИВС ОМВД России "Истринский", - сказал Тарарев.
В свою очередь, почетный председатель подмосковной комиссии Сергей Леонов пояснил, что в связи со случившемся будет создана рабочая группа, в которую войдут не менее двух членов Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья. Правозащитники, как добавил Леонов, в рамках своих полномочий проверят обеспечение законных прав и свобод, а также условий содержания подозреваемых и обвиняемых.
Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. В начале октября 2025 года Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества.
Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
