ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Подмосковные правозащитники посетят с проверкой условий содержания ИВС в Истре, где покончила с собой бывшая жена экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алия Галицкая, сообщил РИА Новости председатель ОНК Подмосковья Александр Тарарев.

Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.