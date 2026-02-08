Рейтинг@Mail.ru
ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 08.02.2026 (обновлено: 15:46 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/onk-2073020256.html
ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого
ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого - РИА Новости, 08.02.2026
ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого
Подмосковные правозащитники посетят с проверкой условий содержания ИВС в Истре, где покончила с собой бывшая жена экс-члена совета директоров "Альфа-банка"... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T15:34:00+03:00
2026-02-08T15:46:00+03:00
московская область (подмосковье)
онк
москва
истра
александр галицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073011104_0:0:814:458_1920x0_80_0_0_15fd8f32161621422dad48897776561b.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053525796.html
https://ria.ru/20250808/isk-2034066300.html
московская область (подмосковье)
москва
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073011104_0:0:612:458_1920x0_80_0_0_a705665e0bd2d49cf3767a5e65d2ee5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), онк, москва, истра, александр галицкий, происшествия
Московская область (Подмосковье), ОНК, Москва, Истра, Александр Галицкий, Происшествия
ОНК Подмосковья проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого

Тарарев: ОНК проверит ИВС, где покончила с собой экс-жена Галицкого Алия

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/TelegramАлия Галицкая в Истринском городском суде
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области/Telegram
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Подмосковные правозащитники посетят с проверкой условий содержания ИВС в Истре, где покончила с собой бывшая жена экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александра Галицкого Алия Галицкая, сообщил РИА Новости председатель ОНК Подмосковья Александр Тарарев.
Ранее пресс-бюро ФСИН, комментируя сообщения о том, что Галицкая якобы покончила с собой в следственном изоляторе, сообщило, что в СИЗО Москвы и Подмосковья ее нет, а суицидов в следственных изоляторах региона не происходило. Позже член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что Галицкая покончила с собой не в СИЗО, а в изоляторе временного содержания в подмосковной Истре.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат
7 ноября 2025, 18:28
"Правозащитники проведут внеплановую общественную проверку в ИВС ОМВД России "Истринский", - сказал Тарарев.
В свою очередь, почетный председатель подмосковной комиссии Сергей Леонов пояснил, что в связи со случившемся будет создана рабочая группа, в которую войдут не менее двух членов Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья. Правозащитники, как добавил Леонов, в рамках своих полномочий проверят обеспечение законных прав и свобод, а также условий содержания подозреваемых и обвиняемых.
Истринский городской суд Московской области 6 февраля арестовал Алию Галицкую до 3 апреля по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. В начале октября 2025 года Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества.
Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать 1 миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Экс-член совета директоров "Альфа-банка" потребовал алименты с бывшей жены
8 августа 2025, 07:03
 
Московская область (Подмосковье)ОНКМоскваИстраАлександр ГалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала