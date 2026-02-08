https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073026059.html
Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона
2026-02-08T16:20:00+03:00
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не видел норвежца Харальда Амундсена в момент столкновения во время скиатлона на Олимпиаде в Италии, и выразил надежду на то, что в инциденте не было его вины.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. По ходу дистанции в одном из поворотов шедший впереди россиянин столкнулся с догонявшим его Амундсеном, после чего норвежец упал и отстал от группы лидеров.
«
"Я не видел его, как можно заметить по картинке. Я просто почувствовал контакт, оглянулся, увидел, что Харальд упал. Хочу извиниться, если в этом была моя вина, но надеюсь, что нет. Мы не виделись с ним после гонки. После завершения дистанции я совсем забыл об этом инциденте. Но если я с ним встречусь, то мы поговорим, принесу свои извинения", - сказал Коростелев в эфире норвежского телеканала NRK.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.