Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
16:20 08.02.2026 (обновлено: 16:45 08.02.2026)
Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона
Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона - РИА Новости Спорт, 08.02.2026
Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не видел норвежца Харальда Амундсена в момент столкновения во время скиатлона на Олимпиаде в Италии, и выразил... РИА Новости Спорт, 08.02.2026
2026-02-08T16:20:00+03:00
2026-02-08T16:45:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
лыжные виды спорта
зимние олимпийские игры 2026
италия
спорт, италия, савелий коростелев, дарья непряева, лыжные виды спорта, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Италия, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Лыжные виды спорта, Зимние Олимпийские игры 2026
Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона

Коростелев заявил, что не видел Амундсена в момент столкновения в скиатлоне

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
Российский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский спортсмен Савелий Коростелев на соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не видел норвежца Харальда Амундсена в момент столкновения во время скиатлона на Олимпиаде в Италии, и выразил надежду на то, что в инциденте не было его вины.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. По ходу дистанции в одном из поворотов шедший впереди россиянин столкнулся с догонявшим его Амундсеном, после чего норвежец упал и отстал от группы лидеров.
«

"Я не видел его, как можно заметить по картинке. Я просто почувствовал контакт, оглянулся, увидел, что Харальд упал. Хочу извиниться, если в этом была моя вина, но надеюсь, что нет. Мы не виделись с ним после гонки. После завершения дистанции я совсем забыл об этом инциденте. Но если я с ним встречусь, то мы поговорим, принесу свои извинения", - сказал Коростелев в эфире норвежского телеканала NRK.

Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница - Дарья Непряева.
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваЛыжные виды спортаЗимние Олимпийские игры 2026
 
