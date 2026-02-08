https://ria.ru/20260208/odessa-2073079778.html
В Одессе сотрудники военкомата подрались с мужчиной
Драка между сотрудниками военкомата и гражданским произошла в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.02.2026
одесса
украина
