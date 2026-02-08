МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина.

« "В Одессе звучат взрывы", — говорится в его Telegram-канале.

Незадолго до этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.