В Одессе прогремели взрывы
Ночью в Одессе прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина.
2026-02-08T01:45:00+03:00
2026-02-08T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
одесса
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина.
"В Одессе
звучат взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
Незадолго до этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.