В Одессе прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 08.02.2026 (обновлено: 08:56 08.02.2026)
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы
Ночью в Одессе прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 08.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
одесса
В Одессе прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в Одессе
Пожар в Одессе
© Фото : ГСЧС Украины в Одесской области
Пожар в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Ночью в Одессе прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина.
«
Одессе звучат взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
Отключение электроэнергии - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В большинстве регионов Украины ввели аварийные отключения света
Вчера, 09:12
Незадолго до этого в Одесской области объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
