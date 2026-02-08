https://ria.ru/20260208/odessa-2072949435.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 08.02.2026
