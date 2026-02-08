Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко обсудили вопросы международной повестки
20:18 08.02.2026 (обновлено: 20:23 08.02.2026)
Путин и Лукашенко обсудили вопросы международной повестки
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня,... РИА Новости, 08.02.2026
владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, В мире
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре затронули ряд актуальных вопросов международной повестки дня, сообщается в канале Кремля на платформе MAX.
"Состоялся телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко... Затрагивался также ряд актуальных вопросов международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Лукашенко рассказал, как Путин хвалил Белоруссию за сохранение технологий
30 января, 15:05
 
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, В мире
 
 
