https://ria.ru/20260208/nipakh-2072993345.html
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах - РИА Новости, 08.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
Циркуляция вируса Нипах подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T11:43:00+03:00
2026-02-08T11:43:00+03:00
2026-02-08T11:43:00+03:00
в мире
камбоджа
индонезия
филиппины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
бангладеш
вирус нипах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071148846_0:132:1271:847_1920x0_80_0_0_6c1fa85651fea5010dccc517839598de.jpg
https://ria.ru/20260201/nipakh-2071489386.html
камбоджа
индонезия
филиппины
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071148846_79:0:1208:847_1920x0_80_0_0_5fe3c293743290140f5110ff93efe37c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камбоджа, индонезия, филиппины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, бангладеш, вирус нипах
В мире, Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ВОЗ, Бангладеш, Вирус Нипах
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
Роспотребнадзор назвал 10 стран, где были случаи заражения вирусом Нипах