Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
11:43 08.02.2026
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах
Роспотребнадзор рассказал, в каких странах циркулирует вирус Нипах

Термосканирование пассажиров в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми на фоне распространения вируса Нипах
Термосканирование пассажиров в международном аэропорту Бангкока Суварнабхуми на фоне распространения вируса Нипах
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Циркуляция вируса Нипах подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе MAX.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеш женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией, где уже были отмечены случаи заражения.
«
"Вирус (Нипах - ред.) был впервые обнаружен в 1999 году в Малайзии. Впоследствии заболеваемость регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре. По данным ВОЗ, циркуляция вируса подтверждена на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара", - говорится в публикации.
Медики госпитализируют пациента с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах
1 февраля, 01:00
 
В миреКамбоджаИндонезияФилиппиныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗБангладешВирус Нипах
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
