Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах - РИА Новости, 08.02.2026
11:30 08.02.2026
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах
Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.
Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии завозных случаев заражения вирусом Нипах

Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеше женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией, где уже были отмечены случаи заражения.
"В связи с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы", - говорится в посте.
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Хуже, чем COVID". Чем опасен для России новый вирус Нипах
28 января, 08:00
 
