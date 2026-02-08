Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах

Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеше женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией, где уже были отмечены случаи заражения.

"В связи с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы", - говорится в посте.