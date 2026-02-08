Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с распространением вируса Нипах

https://ria.ru/20260208/nipakh-2072990902.html
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии завозных случаев заражения вирусом Нипах
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Завозных случаев вируса Нипах в РФ не зарегистрировано, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеше женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией, где уже были отмечены случаи заражения.
"В связи с новыми публикациями в СМИ о том, что женщина, заразившаяся вирусом Нипах, умерла в Бангладеш, Роспотребнадзор информирует, что на территории России завозных случаев заболевания, вызванного вирусом Нипах, на данный момент не зарегистрировано. Однако туристам очень важно соблюдать меры профилактики при путешествии в эндемичные регионы", - говорится в посте.