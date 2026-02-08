https://ria.ru/20260208/nipah-2073006721.html
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
Сырые фрукты и свежевыжатые соки не стоит употреблять путешественникам в странах, эндемичных по вирусу Нипах, эти продукты могли контактировать с переносчиками...
Роспотребнадзор призвал не употреблять сырые фрукты в странах, где болеют Нипах
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Сырые фрукты и свежевыжатые соки не стоит употреблять путешественникам в странах, эндемичных по вирусу Нипах, эти продукты могли контактировать с переносчиками патогена, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеш
женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией
, где уже были отмечены случаи заражения.
"Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами, — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи", — говорится в посте.
Отмечается, что также путешественникам перед поездкой в эндемичные по вирусу Нипах страны нужно узнать эпидемиологическую обстановку в регионе.
"Избегайте контакта с летучими мышами и их пометом: не берите животных в руки. Не подходите близко к больным животным (включая свиней) и не посещайте свинофермы или рынки живых животных в очагах инфекции", — уточнили в ведомстве.
Там также добавили, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, а при появлении лихорадки, кашля, головной боли, мышечных болей или неврологических симптомов после поездки следует срочно обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.