Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
13:50 08.02.2026 (обновлено: 15:52 08.02.2026)
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
Сырые фрукты и свежевыжатые соки не стоит употреблять путешественникам в странах, эндемичных по вирусу Нипах, эти продукты могли контактировать с переносчиками... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:50:00+03:00
2026-02-08T15:52:00+03:00
здоровье - общество
бангладеш
индия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вирус нипах
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сырые фрукты и свежевыжатые соки не стоит употреблять путешественникам в странах, эндемичных по вирусу Нипах, эти продукты могли контактировать с переносчиками патогена, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе МАХ.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Бангладеш женщина скончалась от смертельного вируса Нипах. Инфекция пришла в страну вслед за соседней Индией, где уже были отмечены случаи заражения.
"Не употребляйте сырые или непастеризованные продукты, которые могли контактировать с летучими мышами, — особенно неочищенные сырые фрукты и свежевыжатые соки (например, пальмовый сок). Тщательно мойте фрукты и овощи", — говорится в посте.
Отмечается, что также путешественникам перед поездкой в эндемичные по вирусу Нипах страны нужно узнать эпидемиологическую обстановку в регионе.
"Избегайте контакта с летучими мышами и их пометом: не берите животных в руки. Не подходите близко к больным животным (включая свиней) и не посещайте свинофермы или рынки живых животных в очагах инфекции", — уточнили в ведомстве.

Там также добавили, что необходимо соблюдать правила личной гигиены, а при появлении лихорадки, кашля, головной боли, мышечных болей или неврологических симптомов после поездки следует срочно обратиться к врачу и сообщить о посещенных странах.
