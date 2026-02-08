Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/niderlandy-2073047804.html
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon - РИА Новости, 08.02.2026
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси для новорожденных Nutrilon, в результате чего компания-производитель Danone была вынуждена начать... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:15:00+03:00
2026-02-08T18:15:00+03:00
в мире
нидерланды
франция
danone
nestle s.a.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776492109_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6ce5974750e7e4026e4bb0438320b1de.jpg
https://ria.ru/20260106/rossija-2066656843.html
нидерланды
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776492109_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_afde9bfb23cd0ac6398ec06e97441da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, франция, danone, nestle s.a.
В мире, Нидерланды, Франция, Danone, Nestle S.A.
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon

NL Times: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon

© Pexels / Sarah ChaiКормление ребенка
Кормление ребенка - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Pexels / Sarah Chai
Кормление ребенка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси для новорожденных Nutrilon, в результате чего компания-производитель Danone была вынуждена начать массовый отзыв продукции, сообщает издание NL Times.
Нидерландах десятки родителей сообщили, что их дети заболели после употребления детской молочной смеси Nutrilon, что побудило компанию объявить о масштабном отзыве продукции. Отзыв связан с опасениями, что в продуктах может содержаться повышенный уровень токсина цереулида", - пишет издание.
Отмечается, что родители жаловались на появление рвоты, вялости и боли в животе у своих детей. При этом компания Danone заявила, что отзыв продукции носит превентивный характер и проводится параллельно с консультациями с соответствующими ведомствами Нидерландов.
Ранее два расследования были начаты во Франции после смерти двух младенцев, предположительно, из-за производимой Nestle детской смеси, которая могла содержать цереулид.
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В России ввели временный запрет на ввоз некоторых сухих смесей Nestle
6 января, 19:48
 
В миреНидерландыФранцияDanoneNestle S.A.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала