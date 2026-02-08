https://ria.ru/20260208/niderlandy-2073047804.html
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon - РИА Новости, 08.02.2026
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси для новорожденных Nutrilon, в результате чего компания-производитель Danone была вынуждена начать... РИА Новости, 08.02.2026
СМИ: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon
NL Times: в Нидерландах десятки детей заболели после употребления смеси Nutrilon