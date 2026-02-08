Рейтинг@Mail.ru
10:34 08.02.2026 (обновлено: 15:35 08.02.2026)
Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко
Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко
россия
новосибирск
дмитрий чернышенко
россия, новосибирск, дмитрий чернышенко
Наука, Россия, Новосибирск, Дмитрий Чернышенко
Российская наука становится мощнее и увереннее, заявил Чернышенко

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Отечественная наука становится мощнее и увереннее, а исследования российских ученых способствуют достижению технологического лидерства страны, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
Сегодня в стране отмечается День российской науки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Глава СК рассказал о роли науки в обеспечении национальной безопасности
Вчера, 10:13
"Отечественная наука становится мощнее и увереннее. Растет число молодых исследователей, значительно увеличиваются расходы на научную сферу. Сегодня наши ученые открывают новые горизонты и способствуют достижению технологического лидерства", — сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Вице-премьер подчеркнул, что благодаря ученым Россия входит в десятку ведущих стран мира по объему исследований и разработок.
"Для проведения исследований мирового уровня правительство России продолжит развивать уникальную научную инфраструктуру. Уже в этом году в Новосибирске свои двери для ученых откроет Сибирский кольцевой источник фотонов. Эта установка класса мегасайенс станет самым совершенным синхротроном в мире и создаст новые возможности для прорывных открытий и международной кооперации", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Опрос показал, как молодые ученые оценивают свои перспективы в науке
Вчера, 02:13
 
