Рейтинг@Mail.ru
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/nauka-2072979480.html
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России - РИА Новости, 08.02.2026
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил учёных и преподавателей ведомства с Днём российской науки, отметив, что достижения ученых неразрывно связаны с... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:15:00+03:00
2026-02-08T10:15:00+03:00
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_07b8eae19bccea4ae9458a793c182d67.jpg
https://ria.ru/20260208/uchenye-2072969271.html
https://ria.ru/20260208/uchenye-2072978469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9c070752ea3b6738d5b3ae5157824ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, наука
Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Наука
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России

Золотов: Достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил учёных и преподавателей ведомства с Днём российской науки, отметив, что достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности государства, общества и человека.
Он также подчеркнул, что наука является одной из важнейших опор России, двигателем прогресса и предметом гордости всей страны.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Кравцов отметил роль российских ученых в решении глобальных задач
09:27
"Достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности государства, общества и человека. Современное поколение научного сообщества войск национальной гвардии Российской Федерации приумножает добрые традиции своих предшественников, вносит вклад в достижение целей специальной военной операции и отличается безграничной преданностью своему делу", - приводит слова главы Росгвардии Telegram-канал ведомства.
Золотов пожелал всем ученым, преподавателям и учащимся военных вузов Росгвардии крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов на благо Отечества.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мишустин поздравил российских ученых с профессиональным праздником
10:06
 
РоссияВиктор ЗолотовФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОбществоНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала