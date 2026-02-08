https://ria.ru/20260208/nauka-2072979480.html
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России - РИА Новости, 08.02.2026
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил учёных и преподавателей ведомства с Днём российской науки, отметив, что достижения ученых неразрывно связаны с... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:15:00+03:00
2026-02-08T10:15:00+03:00
2026-02-08T10:15:00+03:00
россия
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_07b8eae19bccea4ae9458a793c182d67.jpg
https://ria.ru/20260208/uchenye-2072969271.html
https://ria.ru/20260208/uchenye-2072978469.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945539749_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9c070752ea3b6738d5b3ae5157824ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество, наука
Россия, Виктор Золотов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество, Наука
Золотов отметил связь научных достижений с укреплением безопасности России
Золотов: Достижения ученых неразрывно связаны с укреплением безопасности России