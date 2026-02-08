https://ria.ru/20260208/natsizm-2072989933.html
Захарова рассказала, в чем проблема с резолюцией против героизации нацизма
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что ФРГ, Италия и Япония не поддержали резолюцию против героизации нацизма, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Особую тревогу на этом фоне вызывает голосование против резолюции государств — бывших членов "Оси", — рассказала она.
По словам дипломата, с учетом черных страниц истории этих стран в XX веке подобные действия заставляют усомниться в их искренности. Берлин, Рим и Токио ранее заявляли, что осознают вину в развязывании Второй мировой войны и раскаиваются за геноцид и многочисленные преступления против человечности.
"О какой дополнительной и расширенной роли этих стран в работе Совета Безопасности ООН (в контексте дискуссий об увеличении числа постоянных и непостоянных членов этого органа) может в принципе идти речь, если они голосуют против базовых принципов, заложенных в Уставе ООН?" — задалась вопросом Захарова
.
В декабре Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. В ее поддержку выступили 119 стран, против — 51, в том числе Германия
, Италия и Япония.
Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.