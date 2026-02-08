Захарова рассказала, в чем проблема с резолюцией против героизации нацизма

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россия обеспокоена тем, что ФРГ, Италия и Япония не поддержали резолюцию против героизации нацизма, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, с учетом черных страниц истории этих стран в XX веке подобные действия заставляют усомниться в их искренности. Берлин, Рим и Токио ранее заявляли, что осознают вину в развязывании Второй мировой войны и раскаиваются за геноцид и многочисленные преступления против человечности.