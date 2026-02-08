Собеседник агентства подчеркнул, что на страны НАТО в 2025 году пришлось более половины мировых расходов на оборону – 1,59 триллиона долларов, а через 10 лет в абсолютном выражении этот показатель составит 4,2 триллиона долларов – порядка 65% глобальных военных расходов и как минимум в 16 раз больше прогнозируемого международными организациями оборонного бюджета России.

"Все заверения нашего руководства в том, что планов нападения на альянс у нас нет и в помине, в Брюсселе целенаправленно "пропускают мимо ушей", продолжая истерично пугать население тем, будто главной угрозой для их безопасности и благополучия является Россия, а не бездумная и близорукая политика их собственных политэлит", - заключил он.