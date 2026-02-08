Посол России в Бельгии оценил позицию генсека НАТО

БРЮССЕЛЬ, 8 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте занимает наиболее радикальную антироссийскую позицию, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Марк Рютте занимает наиболее радикальную антироссийскую позицию, заявляя, что "следующей целью" Москвы является НАТО, "масштабная война с массовой мобилизацией уже на пороге" и может начаться "в ближайшие 5 лет". Причем нашу страну именуют уже не только непосредственной, но и долговременной угрозой, готовятся к затяжному противостоянию. Видимо, не читали новую стратегию нацбезопасности США, где Россия в качестве врага вообще не указана", - сказал он.
По мнению Гончара, натовские "страшилки" в виде России используются для оправдания оголтелого наращивания оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году и усиленной милитаризации, особенно на "восточном фланге".
"В частности, под надуманными предлогами в 2025 году запущены две новые операции – "Балтийский и Восточный часовые", все интенсивнее проводятся учения вблизи наших границ. Дошло даже до того, что в Брюсселе размышляют над возможностью нанесения "превентивного удара в целях обороны", пробрасывают идеи об изменении ядерной политики блока", - добавил дипломат.
Собеседник агентства подчеркнул, что на страны НАТО в 2025 году пришлось более половины мировых расходов на оборону – 1,59 триллиона долларов, а через 10 лет в абсолютном выражении этот показатель составит 4,2 триллиона долларов – порядка 65% глобальных военных расходов и как минимум в 16 раз больше прогнозируемого международными организациями оборонного бюджета России.
"Все заверения нашего руководства в том, что планов нападения на альянс у нас нет и в помине, в Брюсселе целенаправленно "пропускают мимо ушей", продолжая истерично пугать население тем, будто главной угрозой для их безопасности и благополучия является Россия, а не бездумная и близорукая политика их собственных политэлит", - заключил он.
Генсек НАТО Рютте на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем 11 декабря призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими". Он призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является "следующей целью" России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
