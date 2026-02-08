https://ria.ru/20260208/nalogi-2072820165.html
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году - РИА Новости, 08.02.2026
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2026, увеличивают шанс получить льготы по имущественным налогам, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T03:10:00+03:00
2026-02-08T03:10:00+03:00
2026-02-08T03:10:00+03:00
елена кудерко
россия
общество
налоги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ce1dfb1dcebc297ff6de570c585dc0.jpg
https://ria.ru/20260106/dolgi-2065787095.html
https://ria.ru/20251218/nalogi-2062789638.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050899366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6710219a32b97e225428d11d09e6002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена кудерко, россия, общество, налоги
Елена Кудерко, Россия, Общество, Налоги
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
Адвокат Кудерко: в 2026 году расширен список льготников по транспортному налогу