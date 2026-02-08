Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году

Она напомнила, что расширен список льготников по транспортному налогу, а также налогу за имущество для многодетных семей.

“Так, право на дополнительный вычет по налогу на имущество будет сохраняться до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет при очной форме обучения)”, — объясняет эксперт.