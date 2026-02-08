Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
03:10 08.02.2026
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году
Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2026, увеличивают шанс получить льготы по имущественным налогам, рассказала агентству “Прайм”... РИА Новости, 08.02.2026
Адвокат объяснила, для кого снизят налог на имущество в 2026 году

Адвокат Кудерко: в 2026 году расширен список льготников по транспортному налогу

© РИА Новости / Нина Зотина
Налоговая декларация
Налоговая декларация
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговая декларация. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Изменения в налоговом законодательстве, вступившие в силу с 2026, увеличивают шанс получить льготы по имущественным налогам, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.
Она напомнила, что расширен список льготников по транспортному налогу, а также налогу за имущество для многодетных семей.
“Так, право на дополнительный вычет по налогу на имущество будет сохраняться до достижения старшим ребенком 18 лет (или 23 лет при очной форме обучения)”, — объясняет эксперт.
Все больше льгот назначают автоматически, но в некоторых случаях все еще нужно самостоятельно подавать документы. Кроме того, с 1 января меняется процедура получения налоговых уведомлений. Теперь у налогоплательщиков будет больше времени, чтобы проверить корректность расчетов, заключила Кудерко.
Елена Кудерко
 
 
