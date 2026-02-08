https://ria.ru/20260208/nagrady-2072950199.html
Военнослужащие военной полиции получили госнаграды
Военнослужащие военной полиции получили госнаграды - РИА Новости, 08.02.2026
Военнослужащие военной полиции получили госнаграды
Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает... РИА Новости, 08.02.2026
Военнослужащие военной полиции получили госнаграды
Военнослужащие военной полиции получили госнаграды за выполнение боевых задач
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.
День военной полиции впервые отмечается в России
в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина
28 января нынешнего года.
Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот".
"В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении.
Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.