Военнослужащие военной полиции получили госнаграды
01:53 08.02.2026
Военнослужащие военной полиции получили госнаграды
2026
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Военнослужащие военной полиции ВС РФ, проявившие отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, награждены государственными наградами, сообщает Минобороны РФ.
День военной полиции впервые отмечается в России в воскресенье. Праздник был установлен указом президента РФ Владимира Путина 28 января нынешнего года.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Белоусов поздравил военных полицейских с профессиональным праздником
00:04
Торжественные мероприятия прошли в субботу в Центральном парке "Патриот".
"В ходе торжественного построения состоялось награждение военнослужащих, проявивших отвагу, храбрость и мужество при выполнении боевых задач, государственными и ведомственными наградами, а также знаками отличия", - говорится в сообщении.
Военнослужащие военной полиции с первых дней специальной военной операции выполняют задачи на освобожденных территориях, где развернуты и обеспечивают правопорядок военные комендатуры и военные автомобильные инспекции, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Безопасность
 
 
