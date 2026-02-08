Рейтинг@Mail.ru
В Паттайе пара из Норильска разбилась на мотоцикле
19:15 08.02.2026
В Паттайе пара из Норильска разбилась на мотоцикле
Семейная пара из Норильска, 41-летний Андрей и 35-летняя Евгения, отдыхавшие в таиландской Паттайе, попали в тяжелое ДТП с мотоциклом во время поездки в...
паттайя
норильск
чонбури (провинция)
в мире
паттайя
норильск
чонбури (провинция)
паттайя, норильск, чонбури (провинция), в мире
Паттайя, Норильск, Чонбури (провинция), В мире
БАНГКОК, 8 фев – РИА Новости. Семейная пара из Норильска, 41-летний Андрей и 35-летняя Евгения, отдыхавшие в таиландской Паттайе, попали в тяжелое ДТП с мотоциклом во время поездки в открытый зоопарк Кхао Кхиео, расположенный в районе Сирача провинции Чонбури, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика "Паттайя от А до Я" в таиландских социальных сетях Светлана Шерстобоева.
"Ребят подрезал грузовик на дороге уже в Сираче, неподалеку от цели их путешествия - открытого зоопарка Кхао Кхиео. Мотоцикл улетел в кювет, ребята получили серьезные травмы: у Андрея переломы ребер и перелом таза, он в сознании, ему уже сделали операцию. А Евгения в коме – у нее черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, переломы ребер с поражением легких, так что она на ИВЛ, и еще сложный перелом ноги", - рассказала волонтер агентству.
По ее словам, у семейной пары есть международные водительские права, во время ДТП оба были в шлемах, есть страховка с покрытием экстремальных видов спорта, однако все страховое покрытие уйдет на лечение в частной больнице Vibharam Laemchabang, куда россиян доставили с места ДТП.
"Страховки не хватит на отправку Андрея и Евгении домой с медицинским сопровождением после окончания лечения. Когда их можно будет перевозить авиатранспортом, пока неясно, но их друзья и коллеги уже начали сбор средств. Для размещения на борту рейсового самолета сразу двоих лежачих пациентов потребуется снимать 12 кресел, стоить это будет, исходя из опыта недавних медэвакуаций, не менее 3, может быть 4 миллионов рублей на двоих", - рассказала Шерстобоева.
Она отметила, что у семейной пары таких средств нет: Андрей работает диспетчером в компании "Норильский Никель", а Евгения – продавцом косметики в магазине.
ПаттайяНорильскЧонбури (провинция)В мире
 
 
