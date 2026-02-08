В Москве ледовая обстановка усложняет движение речного транспорта

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале

"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Южный речной вокзал", "Московская верфь", "Затон Новинки" и "Нагатинский затон" временно не работают.