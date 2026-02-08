https://ria.ru/20260208/moskva-2073051752.html
В Москве ледовая обстановка усложняет движение речного транспорта
Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T18:35:00+03:00
москва
снегопад в москве
общество
москва
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости.
Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале
.
"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Южный речной вокзал", "Московская верфь", "Затон Новинки" и "Нагатинский затон" временно не работают.
Кроме того, в круглосуточном режиме проводится ледокольное обеспечение для прохода судов по маршрутам.