18:35 08.02.2026 (обновлено: 18:54 08.02.2026)
В Москве ледовая обстановка усложняет движение речного транспорта
В Москве ледовая обстановка усложняет движение речного транспорта
Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2026
москва, снегопад в москве, общество
Москва, Снегопад в Москве, Общество
В Москве ледовая обстановка усложняет движение речного транспорта

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прогулочный теплоход на Москве-реке
Прогулочный теплоход на Москве-реке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Прогулочный теплоход на Москве-реке. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Сложная ледовая обстановка сохраняется в акватории причалов речного транспорта Москвы, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале.
"Сохраняется сложная ледовая обстановка в акватории причалов 1-го и 2-го маршрутов регулярного речного электротранспорта. Электросуда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причалы "Трехгорный", "Затон Новинки", "Южный речной вокзал", "Московская верфь", "Затон Новинки" и "Нагатинский затон" временно не работают.
Кроме того, в круглосуточном режиме проводится ледокольное обеспечение для прохода судов по маршрутам.
