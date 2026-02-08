https://ria.ru/20260208/moskva-2073036098.html
Москвичам пообещали потепление к выходным
Москвичам пообещали потепление к выходным - РИА Новости, 08.02.2026
Москвичам пообещали потепление к выходным
Потепление ожидает Москву уже в субботу, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:10:00+03:00
2026-02-08T17:10:00+03:00
2026-02-08T17:10:00+03:00
россия
москва
гидрометцентр
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_bde98f8c904baa0469f6fc4ddbfafc25.jpg
https://ria.ru/20260201/pogoda-2071310011.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d80cc9bb4ccd4abd8002c1f1e17b541d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, гидрометцентр, погода, общество
Россия, Москва, Гидрометцентр, Погода, Общество
Москвичам пообещали потепление к выходным
РИА Новости: москвичей предупредили о потеплении в субботу и воскресенье