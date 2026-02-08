Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали потепление к выходным - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/moskva-2073036098.html
Москвичам пообещали потепление к выходным
Москвичам пообещали потепление к выходным - РИА Новости, 08.02.2026
Москвичам пообещали потепление к выходным
Потепление ожидает Москву уже в субботу, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T17:10:00+03:00
2026-02-08T17:10:00+03:00
россия
москва
гидрометцентр
погода
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_bde98f8c904baa0469f6fc4ddbfafc25.jpg
https://ria.ru/20260201/pogoda-2071310011.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151392/96/1513929601_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d80cc9bb4ccd4abd8002c1f1e17b541d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, гидрометцентр, погода, общество
Россия, Москва, Гидрометцентр, Погода, Общество
Москвичам пообещали потепление к выходным

РИА Новости: москвичей предупредили о потеплении в субботу и воскресенье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрамвай в зимней Москве
Трамвай в зимней Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Трамвай в зимней Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Потепление ожидает Москву уже в субботу, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
«
"Уже днём в среду температура поднимется до -9, -7 градусов. В четверг -13, -8 ночью, -7, -2 днём. В пятницу днём -4, -1, -11, -6 ночью. В субботу -3, -2 днём", - сказали в Гидрометцентре РФ.
Синоптики отметили, что в первые дни недели дневная температура будет одинаковой, в понедельник и вторник ожидается -11, -9 градусов.
Снег на ветке калины в сквере Девичьего поля в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Прогноз погоды в России на февраль: к чему готовиться?
1 февраля, 09:23
 
РоссияМоскваГидрометцентрПогодаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала