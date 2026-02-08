Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами

"Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", — предупредили эксперты.

"Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии", — уточнили в "Мошеловке".

Целевая группа такой мошеннической схемы — пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий. Она актуальна для февраля из-за традиционной индексации социальных выплат, которая создает информационный повод и ажиотаж.

В "Мошеловке" посоветовали проверять информацию о выплатах через портал "Госуслуги", сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить личные данные в сомнительных чат-ботах и сервисах. Если же подозрительное приложение все-таки было установлено, нужно незамедлительно его удалить и проверить устройство антивирусом.