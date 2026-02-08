Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 08.02.2026 (обновлено: 17:21 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/moshenniki-2073009499.html
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами - РИА Новости, 08.02.2026
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами
Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка"... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:09:00+03:00
2026-02-08T17:21:00+03:00
общество
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072879526.html
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072904801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, telegram, россия
Общество, Telegram, Россия
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами

РИА Новости: аферисты начали предлагать проверить доплаты к ежемесячным выплатам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
«
"Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", — предупредили эксперты.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В Петербурге мошенники стали записываться к репетиторам под видом учеников
7 февраля, 13:01
Также злоумышленники могут действовать через бот в Telegram.
«
"Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии", — уточнили в "Мошеловке".
Целевая группа такой мошеннической схемы — пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий. Она актуальна для февраля из-за традиционной индексации социальных выплат, которая создает информационный повод и ажиотаж.
В "Мошеловке" посоветовали проверять информацию о выплатах через портал "Госуслуги", сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить личные данные в сомнительных чат-ботах и сервисах. Если же подозрительное приложение все-таки было установлено, нужно незамедлительно его удалить и проверить устройство антивирусом.
Телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
7 февраля, 16:26
 
ОбществоTelegramРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала