https://ria.ru/20260208/moshenniki-2073009499.html
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами - РИА Новости, 08.02.2026
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами
Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка"... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T14:09:00+03:00
2026-02-08T14:09:00+03:00
2026-02-08T17:21:00+03:00
общество
telegram
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_221ddbdc8f2ef6b25885c3edb89ab181.jpg
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072879526.html
https://ria.ru/20260207/moshenniki-2072904801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056118_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a5dafcf2396c3308eb51aed3d7721ff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, telegram, россия
Общество, Telegram, Россия
Россиян предупредили о схемах мошенничества с ежемесячными выплатами
РИА Новости: аферисты начали предлагать проверить доплаты к ежемесячным выплатам
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мошенники в феврале могут предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
«
"Описание схемы: в соцсетях рекламируется бот или приложение: "Узнайте, на сколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале". После установки вредоносное ПО крадет данные банковских приложений или внедряет шпионские модули", — предупредили эксперты.
Также злоумышленники могут действовать через бот в Telegram.
«
"Он запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты якобы для "проверки права на февральскую индексацию". После ввода данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии", — уточнили в "Мошеловке".
Целевая группа такой мошеннической схемы — пенсионеры, получатели социальных выплат и пособий. Она актуальна для февраля из-за традиционной индексации социальных выплат, которая создает информационный повод и ажиотаж.
В "Мошеловке" посоветовали проверять информацию о выплатах через портал "Госуслуги", сайт СФР или в отделениях Социального фонда и никогда не вводить личные данные в сомнительных чат-ботах и сервисах. Если же подозрительное приложение все-таки было установлено, нужно незамедлительно его удалить и проверить устройство антивирусом.