В Госдуме рассказали о распространенных схемах мошенников перед 23 февраля

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии 23 февраля используют схему с фейковыми интернет-магазинами с "эксклюзивными" скидками, а также схему с доставкой подарков, когда людям звонят и пишут от имени якобы курьерских служб, выманивая код из SMS, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"К 23 февраля мошенники традиционно подстраиваются под праздничную повестку, играя на эмоциях — уважении, благодарности и желании сделать подарок близким. Самые массовые схемы в этот период — фейковые интернет-магазины с "эксклюзивными" скидками на гаджеты, военную атрибутику, парфюмерию и сертификаты. Сайты и аккаунты в соцсетях внешне выглядят как крупные бренды, но после оплаты товар либо не приходит, либо присылается подделка без возможности возврата", - сказал Немкин

Депутат отметил, что вторая волна атак связана с доставкой подарков. По его словам, людям звонят или пишут якобы от имени курьерских служб, маркетплейсов или служб доставки цветов и говорят, что "для вручения подарка нужно подтвердить адрес" или "оплатить символическую пошлину", под этим предлогом выманиваются коды из SMS, данные карт или доступ к аккаунтам, после чего мошенники получают полный контроль над деньгами и профилями жертвы.

"Отдельная категория — социальная инженерия с использованием образов военных, ветеранов и участников СВО. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбами "поддержать бойцов к празднику", "срочно собрать средства на подарки подразделению" или "оплатить доставку посылки на фронт". Такие обращения могут сопровождаться поддельными документами и фотографиями, но деньги в итоге уходят не на благотворительность, а напрямую в карманы преступников", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что, чтобы не стать жертвой, в праздничные дни особенно важно сохранять цифровую гигиену. По словам Немкина, любые "скидки только сегодня", неожиданные звонки о доставке и просьбы срочно что-то подтвердить — это "красный флаг".

"Настоящие магазины, банки и курьерские службы никогда не запрашивают коды из SMS, данные карты или доступ к аккаунту. Перед оплатой стоит проверять адрес сайта, наличие официальных контактов и историю продавца", - добавил он.

Депутат рассказал, что лучшая защита — сочетание внимательности и технических мер.