Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о распространенных схемах мошенников перед 23 февраля - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/moshenniki-2072955360.html
В Госдуме рассказали о распространенных схемах мошенников перед 23 февраля
В Госдуме рассказали о распространенных схемах мошенников перед 23 февраля - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме рассказали о распространенных схемах мошенников перед 23 февраля
Мошенники в преддверии 23 февраля используют схему с фейковыми интернет-магазинами с "эксклюзивными" скидками, а также схему с доставкой подарков, когда людям... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T03:54:00+03:00
2026-02-08T03:54:00+03:00
общество
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b08d34da41d5edb9c957903e7b51d26.jpg
https://ria.ru/20260208/moshenniki-2072953036.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056454_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_283e76d007ecc122cf5c832cfe205bdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия
Общество, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о распространенных схемах мошенников перед 23 февраля

РИА Новости: перед 23 февраля мошенники используют фейковые онлайн-магазины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Мошенники в преддверии 23 февраля используют схему с фейковыми интернет-магазинами с "эксклюзивными" скидками, а также схему с доставкой подарков, когда людям звонят и пишут от имени якобы курьерских служб, выманивая код из SMS, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"К 23 февраля мошенники традиционно подстраиваются под праздничную повестку, играя на эмоциях — уважении, благодарности и желании сделать подарок близким. Самые массовые схемы в этот период — фейковые интернет-магазины с "эксклюзивными" скидками на гаджеты, военную атрибутику, парфюмерию и сертификаты. Сайты и аккаунты в соцсетях внешне выглядят как крупные бренды, но после оплаты товар либо не приходит, либо присылается подделка без возможности возврата", - сказал Немкин.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой
02:41
Депутат отметил, что вторая волна атак связана с доставкой подарков. По его словам, людям звонят или пишут якобы от имени курьерских служб, маркетплейсов или служб доставки цветов и говорят, что "для вручения подарка нужно подтвердить адрес" или "оплатить символическую пошлину", под этим предлогом выманиваются коды из SMS, данные карт или доступ к аккаунтам, после чего мошенники получают полный контроль над деньгами и профилями жертвы.
"Отдельная категория — социальная инженерия с использованием образов военных, ветеранов и участников СВО. Злоумышленники рассылают сообщения с просьбами "поддержать бойцов к празднику", "срочно собрать средства на подарки подразделению" или "оплатить доставку посылки на фронт". Такие обращения могут сопровождаться поддельными документами и фотографиями, но деньги в итоге уходят не на благотворительность, а напрямую в карманы преступников", - рассказал парламентарий.
Он подчеркнул, что, чтобы не стать жертвой, в праздничные дни особенно важно сохранять цифровую гигиену. По словам Немкина, любые "скидки только сегодня", неожиданные звонки о доставке и просьбы срочно что-то подтвердить — это "красный флаг".
"Настоящие магазины, банки и курьерские службы никогда не запрашивают коды из SMS, данные карты или доступ к аккаунту. Перед оплатой стоит проверять адрес сайта, наличие официальных контактов и историю продавца", - добавил он.
Депутат рассказал, что лучшая защита — сочетание внимательности и технических мер.
"Использование двухфакторной аутентификации, лимитов на переводы, отдельной карты для онлайн-покупок и самозапрета на кредиты существенно снижает риски. А если возникает хоть малейшее сомнение — проще отказаться от сделки или перезвонить в компанию по официальному номеру, чем потом пытаться вернуть украденные деньги", - заключил парламентарий.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществоАнтон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала