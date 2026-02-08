https://ria.ru/20260208/moshenniki-2072953036.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой - РИА Новости, 08.02.2026
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой
Аферисты в России стали выманивать персональные данные собственников и жильцов многоквартирных домов, сообщая о якобы установке новой пропускной системы,... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:41:00+03:00
2026-02-08T02:41:00+03:00
2026-02-08T02:41:00+03:00
жкх
мошенники
мошенничество
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, мошенники, мошенничество, россия, общество
ЖКХ, мошенники, Мошенничество, Россия, Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пропускной системой
РИА Новости: мошенники выманивают данные под видом установки пропускной системы
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Аферисты в России стали выманивать персональные данные собственников и жильцов многоквартирных домов, сообщая о якобы установке новой пропускной системы, выяснило РИА Новости.
Мошенники пишут в чаты собственников и жильцов квартир, что в их доме якобы будет установлена новая современная пропускная система.
Злоумышленники сообщают, что установка осуществляется бесплатно, однако жителям дома необходимо заранее предоставить личные данные, номер квартиры и количество требуемых пропусков.