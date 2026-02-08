Молдавия дрейфует без четкого курса, заявил Филат

КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Молдавия дрейфует без четкого курса практически по всем направлениям, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат, комментирую 100 дней правления кабмина Александра Мунтяну.

"Сто дней - это не окончательный приговор, но это проверка на доверие. И этого срока достаточно, чтобы увидеть истину: существует ли реальная политическая воля и профессиональная компетентность или же мы имеем дело лишь с оправданиями. То, что мы наблюдаем сегодня, - это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям", - написал Филат в своем Telegram-канале

Политик отметил, что правительство Мунтяну не новое, оно является прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет.

"Никакого периода адаптации не требовалось. У власти остается та же партия, при этом состав правительства в значительной степени сохранился. Политический курс продолжен, механизмы принятия решений остались прежними. Смена внешней оболочки или имени премьер-министра сама по себе не означает обнуления ответственности и не дает оснований для предоставления нового "испытательного срока", - пояснил он.

По словам Филата, требовать снисхождения после более чем четырех лет пребывания у власти это цинично. "Призывать к терпению вместо того, чтобы предлагать результаты, это форма пренебрежения по отношению к собственным гражданам", - подчеркнул он.