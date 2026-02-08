Рейтинг@Mail.ru
11:39 08.02.2026 (обновлено: 11:40 08.02.2026)
Молдавия дрейфует без четкого курса, заявил Филат
2026-02-08T11:39:00+03:00
2026-02-08T11:40:00+03:00
Молдавия дрейфует без четкого курса, заявил Филат

Филат: Молдавия дрейфует без четкого курса практически по всем направлениям

© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Молдавия дрейфует без четкого курса практически по всем направлениям, заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат, комментирую 100 дней правления кабмина Александра Мунтяну.
"Сто дней - это не окончательный приговор, но это проверка на доверие. И этого срока достаточно, чтобы увидеть истину: существует ли реальная политическая воля и профессиональная компетентность или же мы имеем дело лишь с оправданиями. То, что мы наблюдаем сегодня, - это страна, дрейфующая без четкого курса практически по всем направлениям", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Ион Кику - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Экс-премьер: правительство Молдавии отказывается выполнять свои обязанности
7 февраля, 19:26
Политик отметил, что правительство Мунтяну не новое, оно является прямым продолжением власти, находящейся у руля страны уже более четырех лет.
"Никакого периода адаптации не требовалось. У власти остается та же партия, при этом состав правительства в значительной степени сохранился. Политический курс продолжен, механизмы принятия решений остались прежними. Смена внешней оболочки или имени премьер-министра сама по себе не означает обнуления ответственности и не дает оснований для предоставления нового "испытательного срока", - пояснил он.
По словам Филата, требовать снисхождения после более чем четырех лет пребывания у власти это цинично. "Призывать к терпению вместо того, чтобы предлагать результаты, это форма пренебрежения по отношению к собственным гражданам", - подчеркнул он.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Евроинтеграция ослабляет энергобезопасность Молдавии, считает эксперт
6 февраля, 19:18
 
