Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/moldavija-2072977879.html
В Молдавии восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах
В Молдавии восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах - РИА Новости, 08.02.2026
В Молдавии восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах
Электроснабжение во всех населенных пунктах Молдавии, где из-за изморози были оборваны провода, восстановлено, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:00:00+03:00
2026-02-08T10:00:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20260204/moldaviya-2072251036.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

Во всех населенных пунктах Молдавии восстановили электроснабжение после непогоды

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Электроснабжение во всех населенных пунктах Молдавии, где из-за изморози были оборваны провода, восстановлено, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики.
Накануне в минэнерго сообщили, что более трех тысяч жителей шести населенных пунктов в трех районах Молдавии остались без электроэнергии из-за непогоды.
«

"Все потребители, оставшиеся без электричества из-за изморози в последние дни, были вновь подключены к электросети в течение прошедшей ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.

Утром в субботу было возобновлено движение грузового транспорта и автобусов по национальным трассам. В Международном аэропорту Кишинева взлетно-посадочные полосы очищены, рейсы выполняются по расписанию. Все пункты пропуска через государственную границу работают в обычном режиме.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила желтый метеорологический код в период с 4 по 9 февраля из-за гололеда и ледяных дождей.
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Премьер Молдавии предупредил о вероятном повторении блэкаута
4 февраля, 16:24
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала