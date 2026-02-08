В Молдавии восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

КИШИНЕВ, 8 фев - РИА Новости. Электроснабжение во всех населенных пунктах Молдавии, где из-за изморози были оборваны провода, восстановлено, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства энергетики.
Накануне в минэнерго сообщили, что более трех тысяч жителей шести населенных пунктов в трех районах Молдавии остались без электроэнергии из-за непогоды.
«
"Все потребители, оставшиеся без электричества из-за изморози в последние дни, были вновь подключены к электросети в течение прошедшей ночи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минэнерго.
Утром в субботу было возобновлено движение грузового транспорта и автобусов по национальным трассам. В Международном аэропорту Кишинева взлетно-посадочные полосы очищены, рейсы выполняются по расписанию. Все пункты пропуска через государственную границу работают в обычном режиме.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила желтый метеорологический код в период с 4 по 9 февраля из-за гололеда и ледяных дождей.
