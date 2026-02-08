Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске. Архивное фото

Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала года подал шесть исков к ФСИН России, один из них касается жалобы на ненадлежащие условия содержания, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Ранее в суде сообщили РИА Новости, что Митволь подал два иска к ФСИН , один - о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии, второй - об отказе в передаче посылок в полном объеме.

Согласно материалам, экс-чиновник подал еще четыре административных иска к ФСИН, один из которых суд оставил без движения, а еще три принял к производству.

"(Поступила) жалоба лица, осужденного к лишению свободы, связанная с ненадлежащими условиями содержания. Судебное заседание назначено на 17 февраля", - говорится в документе.