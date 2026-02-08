https://ria.ru/20260208/mitvol-2072957210.html
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН - РИА Новости, 08.02.2026
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН
Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала...
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН
Митволь, отбывающий срок в колонии, с начала года подал шесть исков к ФСИН
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала года подал шесть исков к ФСИН России, один из них касается жалобы на ненадлежащие условия содержания, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что Митволь
подал два иска к ФСИН
, один - о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии, второй - об отказе в передаче посылок в полном объеме.
Согласно материалам, экс-чиновник подал еще четыре административных иска к ФСИН, один из которых суд оставил без движения, а еще три принял к производству.
"(Поступила) жалоба лица, осужденного к лишению свободы, связанная с ненадлежащими условиями содержания. Судебное заседание назначено на 17 февраля", - говорится в документе.
Другие два иска Митволя связаны с оспариванием действий (бездействия) должностных лиц, их рассмотрение состоится 11 февраля.
В сентябре 2023 года красноярский суд приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Экс-чиновника этапировали в колонию в Московской области
. Адвокат осужденного Михаил Шолохов
сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье отказался пересмотреть приговор Митволю, это решение оставил в силе Московский областной суд
.