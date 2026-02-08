Рейтинг@Mail.ru
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН - РИА Новости, 08.02.2026
05:08 08.02.2026
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН - РИА Новости, 08.02.2026
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН
Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала... РИА Новости, 08.02.2026
Митволь с начала года подал шесть исков к ФСИН

Митволь, отбывающий срок в колонии, с начала года подал шесть исков к ФСИН

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь во время заседания Железнодорожного районного суда в Красноярске. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий срок в подмосковной колонии по делу о хищении более 900 миллионов рублей, с начала года подал шесть исков к ФСИН России, один из них касается жалобы на ненадлежащие условия содержания, следует из документов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что Митволь подал два иска к ФСИН, один - о ненадлежащем содержании территории жилой зоны колонии, второй - об отказе в передаче посылок в полном объеме.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Митволь пожаловался на условия в подмосковной колонии
15 января, 19:21
Согласно материалам, экс-чиновник подал еще четыре административных иска к ФСИН, один из которых суд оставил без движения, а еще три принял к производству.
"(Поступила) жалоба лица, осужденного к лишению свободы, связанная с ненадлежащими условиями содержания. Судебное заседание назначено на 17 февраля", - говорится в документе.
Другие два иска Митволя связаны с оспариванием действий (бездействия) должностных лиц, их рассмотрение состоится 11 февраля.
В сентябре 2023 года красноярский суд приговорил Митволя к 4,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и взыскал более 940 миллионов рублей. Экс-чиновника этапировали в колонию в Московской области. Адвокат осужденного Михаил Шолохов сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье отказался пересмотреть приговор Митволю, это решение оставил в силе Московский областной суд.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд отклонил иск Митволя, которому не выдали рубашку в колонии
11 декабря 2025, 19:34
 
