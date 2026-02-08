Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Православные христиане на Украине, несмотря на давление, в большинстве своем сохраняют верность Русской православной церкви, выразил мнение управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).

Митрополит выразил уверенность, что в этой верности залог спасения. "Господь не оставит своих чад и дарует победу русской православной цивилизации", - отметил он.