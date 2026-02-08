Рейтинг@Mail.ru
Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит
Религия
 
22:42 08.02.2026
Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит
Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит - РИА Новости, 08.02.2026
Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит
Православные христиане на Украине, несмотря на давление, в большинстве своем сохраняют верность Русской православной церкви, выразил мнение управляющий делами... РИА Новости, 08.02.2026
религия
украина
россия
русская православная церковь
московская патриархия
украинская православная церковь
украина
россия
украина, россия, русская православная церковь, московская патриархия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Украинская православная церковь
Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит

Митрополит Григорий: большинство православных на Украине сохраняют верность РПЦ

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Православные христиане на Украине, несмотря на давление, в большинстве своем сохраняют верность Русской православной церкви, выразил мнение управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
"На Украине в настоящее время православные христиане испытывают трудные времена. И это действительно времена очищения. Мы видим, что среди православных христиан есть те, кто проявляет слабость, есть те, кто уходят из церкви в различные раскольнические структуры. Но мы видим, что все-таки в большинстве своем православные христиане в Малороссии, наши единокровные и единоверные братья, сохраняют верность своим традициям, верность Русской православной церкви", - сказал он на передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Митрополит выразил уверенность, что в этой верности залог спасения. "Господь не оставит своих чад и дарует победу русской православной цивилизации", - отметил он.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Россиянам напомнили, когда начнется масленичная неделя
