Большинство православных украинцев верны Русской церкви, заявил митрополит

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Православные христиане на Украине, несмотря на давление, в большинстве своем сохраняют верность Русской православной церкви, выразил мнение управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров).
"На Украине в настоящее время православные христиане испытывают трудные времена. И это действительно времена очищения. Мы видим, что среди православных христиан есть те, кто проявляет слабость, есть те, кто уходят из церкви в различные раскольнические структуры. Но мы видим, что все-таки в большинстве своем православные христиане в Малороссии, наши единокровные и единоверные братья, сохраняют верность своим традициям, верность Русской православной церкви", - сказал он на передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Митрополит выразил уверенность, что в этой верности залог спасения. "Господь не оставит своих чад и дарует победу русской православной цивилизации", - отметил он.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.