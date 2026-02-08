Мишустин рассказал, как Мурашко спас пострадавшего в ДТП

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спас человека, оказав первую помощь пострадавшему в ДТП.
Перед началом совещания президента России Владимира Путина с участием членов правительства Мишустин поинтересовался у коллег, видели ли они, как Мурашко спас человека.
"Сегодня что ли?" - спросила присутствовавшая в зале глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Да, сегодня! В человека машина влетела, он выскочил из машины, поставил ему укол, подхватил и вперед в какую-то больницу. Молодец!" - сказал Мишустин.
Кадры показал журналист "России 1" Павел Зарубин.
Во вторник Telegram-канал SHOT писал, что Мурашко спас пострадавшего в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Водитель остановился на обочине из-за поломки машины, а в него на огромной скорости въехал другой автомобиль. Министр в это время ехал на работу, он остановился, оказал первую помощь, вколол пострадавшему обезболивающее и вызвал бригаду скорой, которая госпитализировала пострадавшего под личным сопровождением главы Минздрава.
Помощник министра Алексей Кузнецов позже сообщил РИА Новости, что пострадавший в ДТП получил серьезные травмы и нуждался в помощи и министр как врач ее оказал.
