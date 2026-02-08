Рейтинг@Mail.ru
14:21 08.02.2026
Мишустин рассказал, как Мурашко спас пострадавшего в ДТП
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спас человека, оказав первую помощь пострадавшему в ДТП.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спас человека, оказав первую помощь пострадавшему в ДТП.
Перед началом совещания президента России Владимира Путина с участием членов правительства Мишустин поинтересовался у коллег, видели ли они, как Мурашко спас человека.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашк - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Мурашко рассказал о спасении человека после звонка на прямую линию
25 января, 15:21
"Сегодня что ли?" - спросила присутствовавшая в зале глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Да, сегодня! В человека машина влетела, он выскочил из машины, поставил ему укол, подхватил и вперед в какую-то больницу. Молодец!" - сказал Мишустин.
Кадры показал журналист "России 1" Павел Зарубин.
Во вторник Telegram-канал SHOT писал, что Мурашко спас пострадавшего в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Водитель остановился на обочине из-за поломки машины, а в него на огромной скорости въехал другой автомобиль. Министр в это время ехал на работу, он остановился, оказал первую помощь, вколол пострадавшему обезболивающее и вызвал бригаду скорой, которая госпитализировала пострадавшего под личным сопровождением главы Минздрава.
Помощник министра Алексей Кузнецов позже сообщил РИА Новости, что пострадавший в ДТП получил серьезные травмы и нуждался в помощи и министр как врач ее оказал.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Минздрав рассказал о мальчике, которому в Китае помог Путин
4 сентября 2025, 08:25
 
