Мишустин оценил темпы экономического роста в России - РИА Новости, 08.02.2026
12:43 08.02.2026
Мишустин оценил темпы экономического роста в России
экономика, россия, михаил мишустин, павел зарубин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Павел Зарубин
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Годовой средний темп экономического роста в России за последние три года выше среднемировых показателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Напомню, что даже за три года если взять, то средний темп годовой экономического роста (в России - ред.) выше практически, чем среднемировые", - сказал Мишустин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Правительство выполнит все социальные обязательства, заявил Мишустин
