Мишустин оценил темпы экономического роста в России
Годовой средний темп экономического роста в России за последние три года выше среднемировых показателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:43:00+03:00
