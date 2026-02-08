https://ria.ru/20260208/mishustin-2072999131.html
Мишустин раскрыл подробности совещания с Путиным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным обсуждался рынок труда РФ и... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T12:46:00+03:00
Мишустин: на совещании по экономическим вопросам обсуждался рынок труда России