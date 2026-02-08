Рейтинг@Mail.ru
12:40 08.02.2026 (обновлено: 12:46 08.02.2026)
россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин, павел зарубин
Россия, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Павел Зарубин
Мишустин раскрыл подробности совещания с Путиным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции "Справедливая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным обсуждался рынок труда РФ и вопросы финансирования проектов.
"Мы сегодня обсуждали очень подробно все подходы, которые связаны в том числе с макроэкономикой, с финансированием проектов, что делать с экономикой, с рынком труда и так далее", - сказал Мишустин журналисту "России1" Павлу Зарубину.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Мишустин назвал российскую экономику устойчивой
РоссияЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинПавел Зарубин
 
 
