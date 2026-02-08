Рейтинг@Mail.ru
В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 08.02.2026 (обновлено: 16:38 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/minnesota-2072984280.html
В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ
В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ
Американские правоохранители задержали 54 человека в ходе протестов в городе Сент-Пол в штате Миннесота у здания федерального учреждения, где в последнее время... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:40:00+03:00
2026-02-08T16:38:00+03:00
в мире
сент-пол
миннесота
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073003973_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0977c136c1ca2154a56fbd83ab304a8d.jpg
https://ria.ru/20260205/tramp-2072347646.html
https://ria.ru/20260130/tramp-2071119491.html
сент-пол
миннесота
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073003973_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_960d0df4ec62ac359db20950c4b1af10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сент-пол, миннесота, сша
В мире, Сент-Пол, Миннесота, США
В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ

KSTP: власти США задержали 54 человека на протестах в Миннесоте

© REUTERS / Seth HeraldПротест в городе Сент-Пол в штате Миннесота
Протест в городе Сент-Пол в штате Миннесота - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Seth Herald
Протест в городе Сент-Пол в штате Миннесота
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские правоохранители задержали 54 человека в ходе протестов в городе Сент-Пол в штате Миннесота у здания федерального учреждения, где в последнее время часто проходят акции против рейдов Иммиграционной и таможенной службы (ICE), информирует местный телеканал KSTP.
"Протест у федерального здания имени епископа Генри Уиплла в Сент-Поле был объявлен незаконным собранием после того, как помощника шерифа, по сообщениям, ударили по голове льдом. <...> Здание Уиппла стало частым местом проведения протестов против ICE после начала операции Metro Surge. <...> Всего были задержаны 54 человека", — сообщает телеканал со ссылкой на данные офиса шерифа округа Хеннепин.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп заявил, что федеральным властям в Миннесоте следует действовать мягче
5 февраля, 02:25
Начавшийся в январе массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен один из протестующих, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Трамп не планирует выводить сотрудников ICE из Миннесоты
30 января, 03:46
 
В миреСент-ПолМиннесотаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала