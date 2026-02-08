https://ria.ru/20260208/minnesota-2072984280.html
В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские правоохранители задержали 54 человека в ходе протестов в городе Сент-Пол в штате Миннесота у здания федерального учреждения, где в последнее время часто проходят акции против рейдов Иммиграционной и таможенной службы (ICE), информирует местный телеканал KSTP.
"Протест у федерального здания имени епископа Генри Уиплла в Сент-Поле был объявлен незаконным собранием после того, как помощника шерифа, по сообщениям, ударили по голове льдом. <...> Здание Уиппла стало частым местом проведения протестов против ICE после начала операции Metro Surge. <...> Всего были задержаны 54 человека", — сообщает телеканал со ссылкой на данные офиса шерифа округа Хеннепин.
Начавшийся в январе массовый рейд против нелегальных мигрантов в Миннесоте привел к двум смертельным случаям: 7 января офицер ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен один из протестующих, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов в штате.