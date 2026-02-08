В Миннесоте в ходе протестов власти США задержали 54 человека, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Американские правоохранители задержали 54 человека в ходе протестов в городе Сент-Пол в штате Миннесота у здания федерального учреждения, где в последнее время часто проходят акции против рейдов Иммиграционной и таможенной службы (ICE), информирует местный телеканал KSTP.

"Протест у федерального здания имени епископа Генри Уиплла в Сент-Поле был объявлен незаконным собранием после того, как помощника шерифа, по сообщениям, ударили по голове льдом. <...> Здание Уиппла стало частым местом проведения протестов против ICE после начала операции Metro Surge. <...> Всего были задержаны 54 человека", — сообщает телеканал со ссылкой на данные офиса шерифа округа Хеннепин.