Человек оказался на путях на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Человек оказался на путях на Серпуховско-Тимирязевской линии метро - РИА Новости, 09.02.2026
Человек оказался на путях на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Человек оказался на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, временно увеличены интервалы движения, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-08T23:58:00+03:00
2026-02-08T23:58:00+03:00
2026-02-09T01:30:00+03:00
2026
