На желтой ветке метро восстановили движение поездов
Движение на желтой ветке метро Москвы введено в график, сообщил дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:30:00+03:00
2026-02-08T20:30:00+03:00
2026-02-08T21:05:00+03:00
москва
Новости
ru-RU
