20:30 08.02.2026 (обновлено: 21:05 08.02.2026)
На желтой ветке метро восстановили движение поездов
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИнформационное табло со схемой Московского метрополитена
Информационное табло со схемой Московского метрополитена . Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Движение на желтой ветке метро Москвы введено в график, сообщил дептранс в Telegram-канале.
Ранее дептранс сообщал, что интервалы увеличены на желтой ветке из-за человека на пути.
"Движение на Солнцевской линии (8А) в графике", - говорится в сообщении.
Указатель на станции Говорово Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На желтой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути
