На желтой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути
На желтой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути
На желтой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути
Интервалы движения временно увеличены на желтой ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщил дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:04:00+03:00
2026-02-08T20:04:00+03:00
2026-02-08T20:04:00+03:00
москва
происшествия
москва
москва, происшествия
На желтой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути
