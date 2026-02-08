Рейтинг@Mail.ru
20:04 08.02.2026
На желтой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на пути
Интервалы движения временно увеличены на желтой ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщил дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2026
Москва, Происшествия
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Интервалы движения временно увеличены на желтой ветке метро Москвы из-за человека на пути, сообщил дептранс в Telegram-канале.
"На юго-западном участке Солнцевской линии (8А) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
