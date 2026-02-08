Рейтинг@Mail.ru
Зоопарк Ростова-на-Дону показал, как белый медведь радуется снегу
Хорошие новости
 
19:27 08.02.2026
Зоопарк Ростова-на-Дону показал, как белый медведь радуется снегу
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал видео, на котором белый медведь по кличке Айон радуется снежной и морозной погоде. РИА Новости, 08.02.2026
Зоопарк Ростова-на-Дону показал, как белый медведь радуется снегу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал видео, на котором белый медведь по кличке Айон радуется снежной и морозной погоде.
"Белый медведь Айон радуется снегу и морозу, как ни одно другое животное в зоопарке! Зима – его время года", - говорится в комментарии к видео, на котором медведь окунает голову в ледяную воду и трется о снег.
Самец Айон живет в зоопарке Ростова-на-Дону с 2019 года. За десять лет до этого его нашли люди около чукотского поселка Айон. Истощенного малыша выходили, вылечили и передали в Московский зоопарк, откуда он потом прибыл в Ростов-на-Дону в рамках программы СОЗАР по сохранению и размножению белых медведей.
В Приморье показали драку тигренка и травинки
Вчера, 01:25
 
