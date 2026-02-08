https://ria.ru/20260208/medved-2073059842.html
Зоопарк Ростова-на-Дону показал, как белый медведь радуется снегу
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал видео, на котором белый медведь по кличке Айон радуется снежной и морозной погоде. РИА Новости, 08.02.2026
