В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Домовые чаты на платформе MAX станут обязательными с 1 сентября, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

« "С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями. <...> Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер MAX", — пояснил депутат.

По его словам, речь идет о дополнительном канале связи, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохранятся.

"Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", — добавил Якубовский

В декабре Госдума приняла закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере ЖКХ. Затем его подписал президент Владимир Путин. В январе на основе этого документа правительство утвердило дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ.

На 24 декабря число пользователей домовых чатов в MAX достигло 4,88 миллиона человек.