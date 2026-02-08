Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 08.02.2026 (обновлено: 09:02 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/max-2072965959.html
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными - РИА Новости, 08.02.2026
В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными
Домовые чаты на платформе MAX станут обязательными с 1 сентября, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T02:29:00+03:00
2026-02-08T09:02:00+03:00
госдума рф
александр якубовский
тсж
владимир путин
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_152c0d5e50d3df405c0942b554aa62f0.jpg
https://ria.ru/20260205/zhkkh-2072347202.html
https://ria.ru/20260129/mfts-2070943419.html
https://ria.ru/20260204/max-web-versiya-2072194784.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7fbfaa6c8d1fba5dd94e645a99ca0691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, александр якубовский, тсж, владимир путин, мессенджер max
Госдума РФ, Александр Якубовский, ТСЖ, Владимир Путин, Мессенджер Max

В Госдуме рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкMAX
MAX - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Домовые чаты на платформе MAX станут обязательными с 1 сентября, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«

"С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями. <...> Согласно им, управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер MAX", — пояснил депутат.

Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
5 февраля, 02:19
По его словам, речь идет о дополнительном канале связи, личный прием, письменные обращения, телефон и другие способы взаимодействия сохранятся.
"Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повышает прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан", — добавил Якубовский.
MAX - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В MAX появились цифровые МФЦ всех регионов
29 января, 11:46
В декабре Госдума приняла закон, предусматривающий использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере ЖКХ. Затем его подписал президент Владимир Путин. В январе на основе этого документа правительство утвердило дополнительные критерии для посреднических цифровых платформ.
На 24 декабря число пользователей домовых чатов в MAX достигло 4,88 миллиона человек.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы, через нее пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
MAX Web: как зайти через браузер без установки и обзор функций
4 февраля, 14:07
 
Госдума РФАлександр ЯкубовскийТСЖВладимир ПутинМессенджер Max
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала