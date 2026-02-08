Рейтинг@Mail.ru
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 08.02.2026 (обновлено: 22:24 08.02.2026)
https://ria.ru/20260208/mask-2073065758.html
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi - РИА Новости, 08.02.2026
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi
Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:17:00+03:00
2026-02-08T22:24:00+03:00
технологии
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073066271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c30d2cfa29432cf1bbf15ae611058af6.jpg
https://ria.ru/20260208/mask-2073008015.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073066271_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_3a980d7a1ec967bcbc18b38c00cc5aa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, tesla motors
Технологии, Илон Маск, Tesla motors
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi

Маск: Tesla начнет крупносерийное производство электрогрузовиков Semi

© AP Photo / Richard VogelЭлектромобиль Tesla Semi
Электромобиль Tesla Semi - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Richard Vogel
Электромобиль Tesla Semi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 8 фев - РИА Новости. Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году.
"Tesla Semi начнет крупносерийное производство в этом году", - написал он в соцсети Х.
Как заявляет компания-производитель, электрогрузовик может проехать 500 миль (800 километров) на одном заряде.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну
Вчера, 13:58
 
ТехнологииИлон МаскTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала