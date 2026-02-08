https://ria.ru/20260208/mask-2073065758.html
Маск анонсировал крупносерийное производство грузовых электромобилей Semi
Глава Tesla Илон Маск анонсировал начало крупносерийного производства электрогрузовиков Semi в этом году. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:17:00+03:00
