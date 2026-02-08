https://ria.ru/20260208/mask-2073008015.html
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну - РИА Новости, 08.02.2026
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну
Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:58:00+03:00
2026-02-08T13:58:00+03:00
2026-02-08T13:58:00+03:00
в мире
луна
илон маск
spacex
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_0:88:2185:1317_1920x0_80_0_0_cad09ace264c76d559cff5f8dc100fe1.jpg
https://ria.ru/20260206/mask-2072587938.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051094516_261:0:2185:1443_1920x0_80_0_0_138d844fe4ebff2d57898787f3e96bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луна, илон маск, spacex
В мире, Луна, Илон Маск, SpaceX
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну
Маск: пришло время для масштабного возвращения на Луну