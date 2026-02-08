Рейтинг@Mail.ru
13:58 08.02.2026
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну
Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну
в мире, луна, илон маск, spacex
В мире, Луна, Илон Маск, SpaceX
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что пришло время для масштабного возвращения на Луну.
"Пришло время для масштабного возвращения на Луну", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Так предприниматель прокомментировал публикацию другого пользователя, напомнившего, что с момента первого полета на самолете (1903) до высадки человека на Луну (1969) прошло примерно 66 лет.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Маск рассказал, как правительства могут использовать ИИ и роботов
6 февраля, 02:03
 
