https://ria.ru/20260208/marokko-2073069024.html
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ
Четыре человека погибли, пятый пропал без вести в регионе Тетуан на севере Марокко, когда автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей, сообщило в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:56:00+03:00
2026-02-08T20:56:00+03:00
2026-02-08T20:56:00+03:00
в мире
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072743527_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_ce9c1223b7b811618c38ec8622298303.jpg
https://ria.ru/20260206/marokko-2072746792.html
марокко
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072743527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3917e00fe2bc6b557a65bb696d7b73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, марокко
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ
MAP: в Марокко после наводнения погибло четыре человека и один пропал без вести