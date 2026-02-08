Рейтинг@Mail.ru
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/marokko-2073069024.html
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ
Четыре человека погибли, пятый пропал без вести в регионе Тетуан на севере Марокко, когда автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей, сообщило в... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T20:56:00+03:00
2026-02-08T20:56:00+03:00
в мире
марокко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072743527_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_ce9c1223b7b811618c38ec8622298303.jpg
https://ria.ru/20260206/marokko-2072746792.html
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072743527_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3917e00fe2bc6b557a65bb696d7b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марокко
В мире, Марокко
В Марокко четыре человека погибли из-за наводнения, пишут СМИ

MAP: в Марокко после наводнения погибло четыре человека и один пропал без вести

© REUTERS / Moroccan authoritiesНаводнение в Марокко
Наводнение в Марокко - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© REUTERS / Moroccan authorities
Наводнение в Марокко
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли, пятый пропал без вести в регионе Тетуан на севере Марокко, когда автомобиль затонул в потоке воды после сильных дождей, сообщило в воскресенье Марокканское арабское информационное агентство (MAP) со ссылкой на местные власти.
"Поток воды унес автомобиль, в котором находились пять человек. В результате поисков на месте затонувшего автомобиля были найдены четыре тела, три из которых принадлежат детям двух, 12 и 14 лет, еще один пассажир считается без вести пропавшим", - отметили власти.
Сильные дожди вызвали сели и наводнения на севере Марокко, которые затопили обширные сельскохозяйственные угодья и дома, вынудив эвакуироваться 150 тысяч человек.
Последствия наводнения в городе Сафи - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россиян среди пострадавших от наводнения в Марокко нет, сообщило посольство
6 февраля, 17:09
 
В миреМарокко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала