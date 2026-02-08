ГУР Украины обучает террористов в Мали использованию БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, предположительно, обучают террористов в Мали использованию БПЛА для ведения боевых действий против властей, сообщает портал Maliweb со ссылкой на военных экспертов.
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня 2025, 14:07
"На снимках запечатлено фактическое использование БПЛА в атаках на автоцистерны в Мали. Остается ключевой вопрос: откуда взялись эти технологические возможности? Покадровый анализ видеороликов с тренировками джихадистов позволил экспертам идентифицировать инструкторов с европейской внешностью. На их снаряжении были нашивки, напоминающие украинский флаг, а также эмблема ГУР - военной разведки Украины", - говорится в статье.
По данным портала, изучение видеоматериалов JNIM также показало, что некоторые из уничтоженных недавно автоцистерн уже были целью атак осенью 2025 года - это, как утверждается, указывает на то, что БПЛА использовались террористами для разведки и нанесения ударов уже в течение нескольких месяцев.
Агентство Франс Пресс в октябре сообщало, что малийская повстанческая коалиция "Фронт освобождения Азавада" (FLA) признала, что Украина обучала их пользоваться FPV-дронами.
Мали 5 августа 2024 года разорвала дипломатические отношения с Украиной после высказываний представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством
3 апреля 2025, 14:03