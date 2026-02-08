Рейтинг@Mail.ru
ГУР Украины обучает террористов в Мали использованию БПЛА, пишут СМИ
00:44 08.02.2026
ГУР Украины обучает террористов в Мали использованию БПЛА, пишут СМИ
ГУР Украины обучает террористов в Мали использованию БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2026
ГУР Украины обучает террористов в Мали использованию БПЛА, пишут СМИ
Инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, предположительно, обучают террористов в Мали использованию БПЛА для ведения боевых действий... РИА Новости, 08.02.2026
ГУР Украины обучает террористов в Мали использованию БПЛА, пишут СМИ

Maliweb: инструкторы ГУР Украины обучают террористов в Мали использованию БПЛА

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, предположительно, обучают террористов в Мали использованию БПЛА для ведения боевых действий против властей, сообщает портал Maliweb со ссылкой на военных экспертов.
Предоставленный порталом анализ опирается на видеоконтент, распространяемый противостоящей малийским властям группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM, связана с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида"* - ред.).
Солдаты в Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня 2025, 14:07
"На снимках запечатлено фактическое использование БПЛА в атаках на автоцистерны в Мали. Остается ключевой вопрос: откуда взялись эти технологические возможности? Покадровый анализ видеороликов с тренировками джихадистов позволил экспертам идентифицировать инструкторов с европейской внешностью. На их снаряжении были нашивки, напоминающие украинский флаг, а также эмблема ГУР - военной разведки Украины", - говорится в статье.
По данным портала, изучение видеоматериалов JNIM также показало, что некоторые из уничтоженных недавно автоцистерн уже были целью атак осенью 2025 года - это, как утверждается, указывает на то, что БПЛА использовались террористами для разведки и нанесения ударов уже в течение нескольких месяцев.
Агентство Франс Пресс в октябре сообщало, что малийская повстанческая коалиция "Фронт освобождения Азавада" (FLA) признала, что Украина обучала их пользоваться FPV-дронами.
Мали 5 августа 2024 года разорвала дипломатические отношения с Украиной после высказываний представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы "Вагнер", заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Франция дестабилизирует обстановку в Африке с помощью Украины, заявила СВР
2 февраля, 11:11
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Глава МИД Мали назвал Украину террористическим государством
3 апреля 2025, 14:03
 
