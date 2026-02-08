Рейтинг@Mail.ru
15:14 08.02.2026 (обновлено: 17:53 08.02.2026)
"Психопат". Новый план Макрона против России вызвал изумление во Франции
"Психопат". Новый план Макрона против России вызвал изумление во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою... РИА Новости, 08.02.2026
в мире
франция
россия
москва
эммануэль макрон
флориан филиппо
евросоюз
нато
франция
россия
москва
в мире, франция, россия, москва, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз, нато
В мире, Франция, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Евросоюз, НАТО
"Психопат". Новый план Макрона против России вызвал изумление во Франции

Филиппо: Макрон запугивает французов войной с Россией с целью удержать власть

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон внушает французам страх перед "российской угрозой" и готовит французскую армию к военным действиям, чтобы сохранить свою власть, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
Так политик отреагировал на проведение военных учений во Франции с целью подготовки к возможной войне с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Мерзкая лягушка". Новый план Макрона по Украине вызвал ярость в Британии
7 февраля, 10:16
"Вот где мы находимся, когда: нами руководит психопат, который думает только о том, как управлять страной, запугивая людей и находя предлог для отмены выборов", — написал он.
Политик отметил, что принадлежность Франции к ЕС усугубляет ситуацию, так как эта "безумная структура" стремится к эскалации конфликта с Россией.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
5 февраля, 10:12
 
В миреФранцияРоссияМоскваЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвросоюзНАТО
 
 
