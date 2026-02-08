США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Окружение президента Дональда Трампа считает, что оппозиционер Мария Корина Мачадо мешает целям США в Венесуэле, пишет Politico.

« "Источник обвинил Мачадо <...> в саботаже успехов президента (Трампа. — Прим. ред.) в политике, например освобождении политических заключенных в Венесуэле, <...> попытке сделать себя единственной звездой венесуэльской оппозиции", — говорится в публикации.

Как отметил неназванный советник из Белого дома, военная операция в латиноамериканской стране не связана с Мачадо. В то же время он обвинил ее в противодействии задачам Штатов в сфере национальной безопасности.

В недавнем интервью политик заявила, что выборы в Венесуэле могли бы пройти менее чем через год. Источник, близкий к администрации Трампа, раскритиковал ее слова, отметив, что более реалистичным вариантом было бы провести голосование в течение двух лет.

В январе президент США Дональд Трамп заявлял, что потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там пройдут выборы.

Представитель Белого дома добавил, что беспокойство по поводу Мачадо усилилось в последние месяцы. По его словам, ее высказывания про выборы восприняли как попытку оставаться актуальной.

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.