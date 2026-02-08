Рейтинг@Mail.ru
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
13:35 08.02.2026 (обновлено: 17:00 08.02.2026)
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico - РИА Новости, 08.02.2026
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
Окружение президента Дональда Трампа считает, что оппозиционер Мария Корина Мачадо мешает целям США в Венесуэле, пишет Politico. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:35:00+03:00
2026-02-08T17:00:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
мария корина мачадо
дональд трамп
николас мадуро
сша
венесуэла
в мире, сша, венесуэла, мария корина мачадо, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Николас Мадуро
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico

Politico: окружение Трампа считает, что Мачадо мешает целям США в Венесуэле

Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Мария Корина Мачадо. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Окружение президента Дональда Трампа считает, что оппозиционер Мария Корина Мачадо мешает целям США в Венесуэле, пишет Politico.
«

"Источник обвинил Мачадо <...> в саботаже успехов президента (Трампа. — Прим. ред.) в политике, например освобождении политических заключенных в Венесуэле, <...> попытке сделать себя единственной звездой венесуэльской оппозиции", — говорится в публикации.

Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии
31 января, 03:17
Как отметил неназванный советник из Белого дома, военная операция в латиноамериканской стране не связана с Мачадо. В то же время он обвинил ее в противодействии задачам Штатов в сфере национальной безопасности.
В недавнем интервью политик заявила, что выборы в Венесуэле могли бы пройти менее чем через год. Источник, близкий к администрации Трампа, раскритиковал ее слова, отметив, что более реалистичным вариантом было бы провести голосование в течение двух лет.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
WP: возвращение Мачадо в Венесуэлу несет риски для Белого дома
29 января, 17:17

В январе президент США Дональд Трамп заявлял, что потребуется время и перестройка Венесуэлы, прежде чем там пройдут выборы.

Представитель Белого дома добавил, что беспокойство по поводу Мачадо усилилось в последние месяцы. По его словам, ее высказывания про выборы восприняли как попытку оставаться актуальной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
24 января, 17:01

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал о влиянии событий в Венесуэле на Россию
5 февраля, 08:24
 
В мире, США, Венесуэла, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Николас Мадуро
 
 
