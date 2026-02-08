https://ria.ru/20260208/lvov-2072978802.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 08.02.2026
Во Львове прогремели взрывы
Взрывы прогремели во Львове на западе Украины, заявил мэр города Андрей Садовой. РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T10:07:00+03:00
2026-02-08T10:07:00+03:00
2026-02-08T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
ивано-франковская область
андрей садовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
https://ria.ru/20260208/odessa-2072949435.html
украина
львов
ивано-франковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львов, ивано-франковская область, андрей садовой
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Ивано-Франковская область, Андрей Садовой
Во Львове прогремели взрывы
Мэр Львова Садовой сообщил о взрывах в городе