В "Литфонде" оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шансы найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности невысоки, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

"Что касается вопроса, найдут или не найдут предметы, похищенные из Лувра, я думаю, что шансы обрести их весьма невысоки", - сказал он, рассуждая о дальнейшей судьбе похищенных украшений.