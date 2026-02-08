Рейтинг@Mail.ru
В "Литфонде" оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности - РИА Новости, 08.02.2026
09:44 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/luvr-2072974791.html
В "Литфонде" оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности
В "Литфонде" оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности - РИА Новости, 08.02.2026
В "Литфонде" оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности
Шансы найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности невысоки, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава аукционного дома "Литфонд" Сергей... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T09:44:00+03:00
2026-02-08T09:44:00+03:00
В "Литфонде" оценили шансы найти украденные из Лувра драгоценности

Бурмистров: шансы найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности невысоки

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Шансы найти и вернуть украденные из Лувра драгоценности невысоки, такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.
"Что касается вопроса, найдут или не найдут предметы, похищенные из Лувра, я думаю, что шансы обрести их весьма невысоки", - сказал он, рассуждая о дальнейшей судьбе похищенных украшений.
По словам главы "Литфонда", такие прецеденты, как ограбление Лувра или менее известных музеев, которые случаются в Европе весьма регулярно, свидетельствуют о "тотальном упадке, отсутствии интереса к национальной культуре, попрании любых норм безопасности и невероятном уровне халатности и безответственности".
Осенью 2025 года Лувр пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в музей и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.
