Рейтинг@Mail.ru
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с лосем - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/los-2073008235.html
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с лосем
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с лосем - РИА Новости, 08.02.2026
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с лосем
При встрече с лосем и другими дикими животными в черте Москвы необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений и держать дистанцию, сообщили РИА... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T13:59:00+03:00
2026-02-08T13:59:00+03:00
общество
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841383909_0:240:2851:1843_1920x0_80_0_0_0d635408a59aa531e6e4881deabbb571.jpg
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841383909_190:0:2647:1843_1920x0_80_0_0_5e9d8bf390adb8c6a30c1b4ed89fce3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Москвичам дали совет, как вести себя при встрече с лосем

РИА Новости: при встрече с лосем следует держать дистанцию не менее 30 метров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоси
Лоси - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Лоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. При встрече с лосем и другими дикими животными в черте Москвы необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений и держать дистанцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«
"Появление дикого животного у границ города - это не повод для паники. Очень важно соблюдать правила поведения. Если вы заметили лося или другое дикое животное, сохраняйте спокойствие, не делайте резких движений, держите дистанцию не менее 30 метров, не пытайтесь покормить, сфотографироваться вблизи и ни в коем случае не преследуйте животное", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что биологи департамента природопользования проводят регулярный мониторинг состояния популяций видов и при необходимости организуют точечные минеральные подкормки.
"Наблюдать за дикой природой лучше с безопасного расстояния - через объектив фотоаппарата или на организованных экологических маршрутах под руководством специалистов", - заключили в департаменте.
Спасение лося в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
10 сентября 2025, 21:00
 
ОбществоМоскваСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала