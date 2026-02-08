В Лисичанске женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске ЛНР, еще два ребенка успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей, сообщило ГУ МЧС России по республике.
"В 18.23 на линию 101 Лисичанска поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом по улице Любовь Шевцовой. По информации: в доме находились пятеро несовершеннолетних детей с матерью... В ходе разведки на месте пожара обнаружены 2 девочки двух и пяти лет без признаков жизни. А также мать 39 лет и 12-летний мальчик", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
Как уточнили в региональном МЧС, по прибытии пожарных наблюдалось открытое горение по всей площади дома – 80 квадратных метров. Кроме того, два мальчика 16 и восьми лет успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. Они госпитализированы.
На месте работают органы дознания МЧС России. К ликвидации пожара привлекались девять специалистов и две единицы спецтехники МЧС России.
Как сообщил СУСК России по республике, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Кроме того, следователи следственного отдела по Северодонецку проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначен ряд судебных экспертиз.
"Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии", - добавили в СК.