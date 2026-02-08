В Лисичанске женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Лисичанске ЛНР, еще два ребенка успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей, сообщило ГУ МЧС России по республике.