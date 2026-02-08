Посол России в Ливане обвинил Запад во вмешательстве в дела страны

БЕЙРУТ, 8 фев - РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела Ливана через навязывание собственных политических требований со стороны западных стран с 2019 года мешает свободному развитию республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в ближневосточном государстве Александр Рудаков.

"Стоит напомнить, что переживаемый Ливаном тяжелый период начался в 2019 году во многом по причине санкционного и иного грубого вмешательства западных стран в ближневосточные дела. Теперь ливанцам под видом экономической и другой помощи навязывают политические требования, которые зачастую противоречат традиционному укладу жизни этой многонациональной страны", - сказал агентству Рудаков

По словам главы дипломатической миссии, по сути, блокируется возможность свободного развития государства и искусственно поддерживается социально-экономическая напряженность.

"Применение подобных нечистоплотных методов мы уже наблюдали во многих других странах, вот только ни к чему хорошему никогда и нигде это не приводило", - отметил Рудаков.

Дипломат напомнил, что один из принципиальных внешнеполитических подходов РФ в отношении Ливана сводится к тезису о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела республики. По его мнению, ливанцы должны сами путем диалога с участием представителей всех групп ливанского общества решать вопросы национальной повестки дня.

"Любое вторжение извне в этот деликатный процесс губительно. Оно раскачивает основы внутренней стабильности в стране, оказывает негативную проекцию на обстановку во всем регионе Ближнего Востока", - обратил внимание Рудаков.

Ливан с 2019 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, с началом которого банки заморозили вклады всех граждан, что вызвало массовые протесты и демонстрации у правительственных учреждений, центрального банка и коммерческих банков. На фоне кризиса почти полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В итоге, более 70% населения оказались за чертой бедности. Кризис спровоцировал массовый отток профессиональных кадров из Ливана. Одно из главных условий для получения международной помощи, в том числе по линии МВФ , - проведение эффективных финансово-экономических реформ.