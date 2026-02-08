Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Ливане обвинил Запад во вмешательстве в дела страны - РИА Новости, 08.02.2026
07:14 08.02.2026
Посол России в Ливане обвинил Запад во вмешательстве в дела страны
Посол России в Ливане обвинил Запад во вмешательстве в дела страны
Посол России в Ливане обвинил Запад во вмешательстве в дела страны

БЕЙРУТ, 8 фев - РИА Новости. Вмешательство во внутренние дела Ливана через навязывание собственных политических требований со стороны западных стран с 2019 года мешает свободному развитию республики, заявил в интервью РИА Новости посол России в ближневосточном государстве Александр Рудаков.
"Стоит напомнить, что переживаемый Ливаном тяжелый период начался в 2019 году во многом по причине санкционного и иного грубого вмешательства западных стран в ближневосточные дела. Теперь ливанцам под видом экономической и другой помощи навязывают политические требования, которые зачастую противоречат традиционному укладу жизни этой многонациональной страны", - сказал агентству Рудаков.
По словам главы дипломатической миссии, по сути, блокируется возможность свободного развития государства и искусственно поддерживается социально-экономическая напряженность.
"Применение подобных нечистоплотных методов мы уже наблюдали во многих других странах, вот только ни к чему хорошему никогда и нигде это не приводило", - отметил Рудаков.
Дипломат напомнил, что один из принципиальных внешнеполитических подходов РФ в отношении Ливана сводится к тезису о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела республики. По его мнению, ливанцы должны сами путем диалога с участием представителей всех групп ливанского общества решать вопросы национальной повестки дня.
"Любое вторжение извне в этот деликатный процесс губительно. Оно раскачивает основы внутренней стабильности в стране, оказывает негативную проекцию на обстановку во всем регионе Ближнего Востока", - обратил внимание Рудаков.
Ливан с 2019 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, с началом которого банки заморозили вклады всех граждан, что вызвало массовые протесты и демонстрации у правительственных учреждений, центрального банка и коммерческих банков. На фоне кризиса почти полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В итоге, более 70% населения оказались за чертой бедности. Кризис спровоцировал массовый отток профессиональных кадров из Ливана. Одно из главных условий для получения международной помощи, в том числе по линии МВФ, - проведение эффективных финансово-экономических реформ.
Существенное влияние на ситуацию оказали и последствия так называемого "Акта Цезаря", принятого США в декабре 2019 года, который ограничил экономическое взаимодействие Ливана с Сирией и осложнил поставки энергоресурсов, транзит и реализацию региональных инфраструктурных проектов, усугубив энергетический кризис в республике, при этом западные и ряд арабских государств увязывают предоставление финансовой помощи Бейруту с разоружением движения "Хезболлах", тогда как руководство шиитского сопротивления считает такие требования неприемлемыми, подчеркивая свое право сохранять вооруженные структуры для защиты страны от израильской агрессии.
