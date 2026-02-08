Рейтинг@Mail.ru
Посол в Ливане предложил возобновить работу межправительственной комиссии - РИА Новости, 08.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 08.02.2026
https://ria.ru/20260208/livan-2072958672.html
Посол в Ливане предложил возобновить работу межправительственной комиссии
Посол в Ливане предложил возобновить работу межправительственной комиссии - РИА Новости, 08.02.2026
Посол в Ливане предложил возобновить работу межправительственной комиссии
Боевые действия и тяжелая финансово-экономическая ситуация в Ливане мешают полноценному раскрытию экономического потенциала между Россией и республикой, для... РИА Новости, 08.02.2026
2026-02-08T05:53:00+03:00
2026-02-08T05:53:00+03:00
в мире
ливан
россия
израиль
александр рудаков (посол россии в ливане )
мвф
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596734336_94:151:2403:1450_1920x0_80_0_0_a9b4a874dda337a9c0079824210bc2df.jpg
https://ria.ru/20260208/livan-2072955537.html
https://ria.ru/20260126/livan-2070298396.html
https://ria.ru/20251024/livan-2050263212.html
ливан
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596734336_163:157:2408:1841_1920x0_80_0_0_31e5ebc46c4347e35d014122411b705d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, россия, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане ), мвф, хезболла
В мире, Ливан, Россия, Израиль, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), МВФ, Хезболла
Посол в Ливане предложил возобновить работу межправительственной комиссии

РИА Новости: Рудаков призвал возобновить работу межправкомиссии России и Ливана

© РИА НовостиПосол РФ в Ливане Александр Рудаков
Посол РФ в Ливане Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
© РИА Новости
Посол РФ в Ливане Александр Рудаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 8 фев - РИА Новости. Боевые действия и тяжелая финансово-экономическая ситуация в Ливане мешают полноценному раскрытию экономического потенциала между Россией и республикой, для активизации деловых отношений РФ предлагает возобновить работу межправительственной комиссии, заявил в интервью РИА Новости российский посол в ближневосточной стране Александр Рудаков.
Рудаков в октябре 2025 года сообщил РИА Новости, что Россия ожидает активизации торгово-экономических отношений с Ливаном после относительной стабилизации военной обстановки в республике и формирования нового полномочного правительства.
Посол РФ в Ливане Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия задействовала все каналы для недопущения эскалации вокруг Ливана
03:55
"Потенциал российско-ливанского сотрудничества в торгово-экономической сфере пока, к сожалению, остается нереализованным. Такая ситуация сложилась вследствие целого ряда причин. Прежде всего речь идет о тяжелых последствиях финансово-экономического кризиса, а также военных действиях на территории Ливана", - сказал агентству глава дипломатической миссии.
Рудаков отметил, что для активизации деловых отношений российская сторона предлагает провести очередное заседание Межправительственной Российско-Ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству, работа которой предполагает проведение совещаний делегаций из представителей заинтересованных министерств, а также деловых кругов двух государств.
"В ходе такой встречи мы могли бы определить основные направления и формы возобновления нашей двусторонней кооперации. Убежден, это оказало бы заметный оздоравливающий эффект на ливанскую экономику", - добавил дипломат.
По словам Рудакова, несмотря на снижение деловой активности, торговля Ливана с РФ продолжается.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
26 января, 12:10
"Россия готова рассматривать предложения Ливана по взаимовыгодным проектам", - уточнил посол.
По итогам заседания российско-ливанской комиссии 2018 года перспективными направлениями сотрудничества стороны назвали энергетику, сельское хозяйство, пищевую промышленность, металлургию, строительство, здравоохранение, цифровизацию, туризм и культурно-гуманитарная сферу.
Ливан с 2019 года находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, с началом которого банки заморозили вклады всех граждан, что вызвало массовые протесты и демонстрации у правительственных учреждений, центрального банка и коммерческих банков. На фоне кризиса почти полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В итоге, более 70% населения оказались за чертой бедности. Кризис спровоцировал массовый отток профессиональных кадров из Ливана. Одно из главных условий для получения международной помощи, в том числе по линии МВФ, - проведение эффективных финансово-экономических реформ.
В ночь на 27 ноября 2024 года после почти 14 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести вооруженные силы с территории соседнего государства.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Посол рассказал о работе Центра открытого образования на русском в Ливане
24 октября 2025, 08:13
 
В миреЛиванРоссияИзраильАлександр Рудаков (посол России в Ливане )МВФХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала