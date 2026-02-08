Россия задействовала все каналы для недопущения эскалации вокруг Ливана

БЕЙРУТ, 8 фев - РИА Новости. Россия задействовала двусторонние каналы и международные площадки для недопущения эскалации ливано-израильского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков.
"После очередного ливано-израильского обострения ведем последовательную работу со всеми вовлеченными сторонами в целях поддержания хрупкого перемирия. Задействуем для этого как наши двусторонние каналы международного общения, так и многосторонние площадки", - сказал агентству Рудаков.
Глава дипломатической миссии напомнил, что Россия в качестве одного из государств-учредителей ООН и постоянного члена ее Совета безопасности несет всю полноту ответственности за поддержание международного мира и безопасности, в том числе исторически играет важную роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке в целом. По словам Рудакова, РФ принимает самое непосредственное участие в деятельности Временных сил организации в южном Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) и традиционно с учетом позиции ливанских властей голосует по вопросам продления миротворческой миссии Всемирной Организации.
В ночь на 27 ноября 2024 года после почти 14 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня ливанская армия должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая протекает в 20-30 километрах от израильской границы. Государство Израиль за это время должно было полностью вывести вооруженные силы с территории соседнего государства.
Ливан подал жалобу в ООН из-за израильских атак
26 января, 12:10