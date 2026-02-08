Источник рассказал, как разработчик системы Leonardo нарушил закон

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте нарушали закон РФ о защите инфраструктуры, из-за уязвимостей иностранные хакеры смогли атаковать систему бронирования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"В деятельности АО "Сирена-Трэвел" и АО "ТКП" выявлены нарушения законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. Ранее в 2023 году с использованием имевшихся уязвимостей иностранная хакерская группировка смогла произвести компьютерную атаку на отечественную систему бронирования", - сказал собеседник агентства.