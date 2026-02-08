Рейтинг@Mail.ru
13:37 08.02.2026
Источник рассказал, как разработчик системы Leonardo нарушил закон
Источник рассказал, как разработчик системы Leonardo нарушил закон
технологии, россия, хакеры, происшествия
Технологии, Россия, хакеры, Происшествия
Источник рассказал, как разработчик системы Leonardo нарушил закон

Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте нарушали закон РФ о защите инфраструктуры, из-за уязвимостей иностранные хакеры смогли атаковать систему бронирования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В деятельности АО "Сирена-Трэвел" и АО "ТКП" выявлены нарушения законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. Ранее в 2023 году с использованием имевшихся уязвимостей иностранная хакерская группировка смогла произвести компьютерную атаку на отечественную систему бронирования", - сказал собеседник агентства.
