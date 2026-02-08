https://ria.ru/20260208/leonardo--2073005160.html
Источник: разработчик системы Leonardo был приобретен коррупционным путем
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Разработчик системы бронирования Leonardo и оператор системы расчетов на авиатранспорте были приобретены коррупционным путем, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО "Сирена-Трэвел", АО "ТКП" и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем", - сказал собеседник агентства.